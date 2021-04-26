Верховная Рада планирует 27 апреля рассматривать во втором чтении законопроект о заочном правосудии. Ирина Венедиктова утверждает, что он не несет угрозы "обычным" гражданам.

Заочное осуждение будет касаться только тех, кто скрывается от следствия. Это в частности подозреваемые по "делам Майдана", в государственной измене, дезертирстве и топ-коррупционеры.

Напомним Рада собирается на 2 внеочередных заседания: что будут рассматривать

Заочное осуждение: для кого и за что

Законопроект №2164 планируют рассмотреть на внеочередном заседании 27 апреля. Венедиктова отмечает, что он вероятнее всего будет проголосован одобрительно и во втором чтении.

Он необходим для того, чтобы дать "зеленый свет" многим делам, которые сейчас на паузе. Генпрокурор отметила, что сейчас досудебное следствие остановлено в более чем 8 тысячах делах в отношении более 11 тысяч подозреваемых в дезертирстве.

Венедиктова подчеркнула: украинцам незачем переживать, что их "осудят без их ведома за какое-то преступление".

Обычным рядовым гражданам, которые не занимаются изменением государственного устройства, не работают в ущерб национальной безопасности, не злоупотребляют в служебной деятельности, вообще незачем беспокоиться,

– рассказала генпрокурор.

Проект четко расширяет перечень преступлений, по которым возможно заочное осуждение:

преступления против конституционного строя,

национальной безопасности,

финансирование терроризма,

прилагаются (статьи) по тяжким телесным повреждениям, пыткам, незаконному лишению свободы, насильственному исчезновению, захвату заложников,

дезертирства.

Важно Покушение на генерала СБУ: экс-заместителю главы ведомства Нескоромному отменили арест

Впрочем, в первую очередь законопроект прописывался для того, чтобы наказать виновных в преступлениях во время Революции Достоинства.

Прежде всего он даст следователям и суду возможность обеспечить, в конце концов, провозглашенную еще в начале 2014 года неотвратимость наказания лиц, виновных в преступлениях против Майдана и лиц, которые предали интересы Украины,

– подчеркнула Венедиктова.

Важно, что механизм заочного осуждения начинает действовать только, когда человек скрывается от следствия.

Закон предусматривает 2 основания для объявления подозреваемого в розыск:

местонахождение подозреваемого неизвестно;

подозреваемый уклоняется от явки на вызов следователя, прокурора, следственного судьи или суда при условии его надлежащего уведомления о таком вызове, а также есть основания полагать, что он выехал или находится в другой стране или на временно оккупированных территориях Украины.

В свою очередь глава парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский уточнил, что при подготовке законопроекта изучался опыт Европейского суда по правам человека.

Законопроект о заочном осуждении: главное