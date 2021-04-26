Венедиктова уверяет, что закон о заочном осуждении не будет угрожать "рядовым" украинцам
Верховная Рада планирует 27 апреля рассматривать во втором чтении законопроект о заочном правосудии. Ирина Венедиктова утверждает, что он не несет угрозы "обычным" гражданам.
Источник:фейсбук Ирины Венедиктовой
Заочное осуждение будет касаться только тех, кто скрывается от следствия. Это в частности подозреваемые по "делам Майдана", в государственной измене, дезертирстве и топ-коррупционеры.
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Заочное осуждение: для кого и за что
Законопроект №2164 планируют рассмотреть на внеочередном заседании 27 апреля. Венедиктова отмечает, что он вероятнее всего будет проголосован одобрительно и во втором чтении.
Он необходим для того, чтобы дать "зеленый свет" многим делам, которые сейчас на паузе. Генпрокурор отметила, что сейчас досудебное следствие остановлено в более чем 8 тысячах делах в отношении более 11 тысяч подозреваемых в дезертирстве.
Венедиктова подчеркнула: украинцам незачем переживать, что их "осудят без их ведома за какое-то преступление".
Обычным рядовым гражданам, которые не занимаются изменением государственного устройства, не работают в ущерб национальной безопасности, не злоупотребляют в служебной деятельности, вообще незачем беспокоиться,
– рассказала генпрокурор.
Проект четко расширяет перечень преступлений, по которым возможно заочное осуждение:
- преступления против конституционного строя,
- национальной безопасности,
- финансирование терроризма,
- прилагаются (статьи) по тяжким телесным повреждениям, пыткам, незаконному лишению свободы, насильственному исчезновению, захвату заложников,
- дезертирства.
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Впрочем, в первую очередь законопроект прописывался для того, чтобы наказать виновных в преступлениях во время Революции Достоинства.
Прежде всего он даст следователям и суду возможность обеспечить, в конце концов, провозглашенную еще в начале 2014 года неотвратимость наказания лиц, виновных в преступлениях против Майдана и лиц, которые предали интересы Украины,
– подчеркнула Венедиктова.
Важно, что механизм заочного осуждения начинает действовать только, когда человек скрывается от следствия.
Закон предусматривает 2 основания для объявления подозреваемого в розыск:
- местонахождение подозреваемого неизвестно;
- подозреваемый уклоняется от явки на вызов следователя, прокурора, следственного судьи или суда при условии его надлежащего уведомления о таком вызове, а также есть основания полагать, что он выехал или находится в другой стране или на временно оккупированных территориях Украины.
В свою очередь глава парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский уточнил, что при подготовке законопроекта изучался опыт Европейского суда по правам человека.
Законопроект о заочном осуждении: главное
- Верховная Рада 17 февраля 2021 года приняла в первом чтении законопроект №2164.
- Свои голоса "за" отдали 299 парламентариев.
- Рассматривать на внеочередном заседании его решили из-за резонанса и того, что Рада заблокирована "поправочным спамом" к земельной реформе.
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