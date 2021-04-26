Рада собирается на 2 внеочередных заседания: что будут рассматривать
Верховная Рада 27 апреля соберется на 2 внеочередных заседания. Распоряжение уже подписал глава парламента Дмитрий Разумков.
Источник:Интерфакс – Украина
Первое внеочередное заседание состоится в 16:00. Депутаты рассмотрят проект постановления о принятии неотложных мер по противодействию пандемии коронавируса.
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Соавторами документа являются 15 народных депутатов из "Европейской солидарности" и "Голоса".
Второе заседание состоится после первого. На нем должны рассмотреть 13 вопросов.
Какие законопроекты будут рассматривать
- внесение изменений в госбюджет. Касаются увеличения расходов для осуществления правосудия местными, апелляционными судами – №5304;
- изменения в законодательство о деятельности научных парков – №4236;
- законопроект о финансовых услугах и компаниях – №5065;
- законопроект о совершенствовании правового регулирования страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой – №5104;
- инициатива об основах молодежной политики – №3718;
- предложения президента относительно изменений в некоторые законодательные акты о правовой помощи задержанному, подозреваемому, обвиняемому, осужденному – №2063;
- изменения в некоторые законодательные акты по обеспечению поэтапного внедрения единой судебной информационно-телекоммуникационной системы – №3985;
- законопроект по совершенствованию отдельных положений Уголовного Кодекса об осуществлении специального предварительного расследования – № 2164;
- изменения в закон "О судоустройстве и статусе судей" об урегулировании отдельных вопросов прохождения службы в Службе судебной охраны – № 3935;
- изменения, касающиеся внедрения информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования – № 5246;
- законопроект об изменениях в разделе II "Заключительные и переходные положения" закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке" – №5175;
- изменения относительно рекламы электронных сигарет и жидкостей в электронных сигаретах – №4212;
- законопроект об организации водопользователей и стимулировании гидротехнической мелиорации земель – №5202.
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