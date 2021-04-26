Рада збирається на 2 позачергові засідання: що розглядатимуть
Верховна Рада 27 квітня збереться на 2 позачергові засідання. Розпорядження вже підписав глава парламенту Дмитро Разумков.
Джерело:Інтерфакс – Україна
Перше позачергове засідання відбудеться о 16:00. Депутати розглядатимуть проєкт постанови про прийняття невідкладних заходів щодо протидії пандемії коронавірусу.
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Співавторами документу є 15 народних депутатів із "Європейської солідарності" та "Голосу".
Друге засідання відбудеться після першого. На ньому мають розглянути 13 питань.
Які законопроєкти розглядатимуть
- внесення змін до Держбюджету. Стосуються збільшення видатків для здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами – №5304;
- зміни до законодавства щодо діяльності наукових парків – №4236;
- законопроєкт про фінансові послуги та компанії – №5065;
- законопроєкт про вдосконалення правового регулювання страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою – №5104;
- ініціатива про основи молодіжної політики – №3718;
- пропозиції президента щодо змін до деяких законодавчих актів про правову допомогу затриманому, підозрюваному, обвинуваченому, засудженому – №2063;
- зміни до деяких законодавчих актів щодо забезпечення поетапного впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи – №3985;
- законопроєкт щодо вдосконалення окремих положень Кримінального кодексу про здійснення спеціального попереднього розслідування – № 2164;
- зміни до закону "Про судоустрій і статус суддів" про врегулювання окремих питань проходження служби в Службі судової охорони – № 3935;
- зміни, що стосуються впровадження інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування – № 5246;
- законопроєкт про зміни у розділі II "Прикінцеві та перехідні положення" закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку" – №5175;
- зміни щодо реклами електронних сигарет і рідин в електронних сигаретах – №4212;
- законопроєкт про організації водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель – №5202.
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