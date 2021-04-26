Без запитань до уряду: у "Слузі народу" пропонують не проводити засідання Ради у п'ятницю
"Слуга народу" Олександр Корнієнко запропонував Верховній Раді у п'ятницю, 30 квітня, не працювати у пленарному режимі, а перейти до роботи в комітетах.
Джерело:24 канал
Нардеп зазначив, що 26 квітня в парламенті зареєструють відповідний проєкт постанови. Про це він повідомив на засіданні Погоджувальної ради.
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Є пропозиція до колег з усіх фракцій, щоб п'ятницю зробити днем роботи у комітетах та на округах. Бо хтось, можливо, вже буде працювати з громадами, тому що питань накопичилося дуже багато,
– сказав "слуга народу".
Олександр Корнієнко додав, що це, зокрема, і питання реформи децентралізації.
Рада збереться на позачергові засідання
- Цього тижня народні депутати проведуть щонайменше 2 позачергових засідання. Їхніми ініціаторами знову стали "слуги народу"
- У коментарі 24 каналу заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук назвала дати: вівторок і четвер 27 і 29 квітня.
- За її словами, буде не менше 10 запитань, або ж більше на кожне із засідань і доведеться допізна працювати у другу зміну.
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