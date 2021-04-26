Без вопросов к правительству: в "Слуге народа" предлагают не проводить заседание Рады в пятницу
"Слуга народа" Александр Корниенко предложил Верховной Раде в пятницу, 30 апреля, не работать в пленарном режиме, а перейти к работе в комитетах.
Источник:24 канал
Нардеп отметил, что 26 апреля в парламенте зарегистрируют соответствующий проект постановления. Об этом он сообщил на заседание Согласовательного совета.
Читайте также Арахамия рассказал, когда Рада будет голосовать за кандидатуру Галущенко на пост министра энергетики
Есть предложение к коллегам из всех фракций, чтобы пятницу сделать днем работы в комитетах и на округах. Потому что кто-то, возможно, уже будет работать с общинами, потому что вопросов накопилось очень много,
– сказал "слуга народа".
Александр Корниенко добавил, что это, в частности, и вопрос реформы децентрализации.
Рада соберется на внеочередные заседания
- На этой неделе народные депутаты проведут по меньшей мере 2 внеочередных заседания. Их инициаторами снова стали "слуги народа"
- В комментарии 24 каналу заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук назвала даты: вторник и четверг 27 и 29 апреля.
- По ее словам, будет не менее 10 вопросов, или же больше на каждом из заседаний и придется допоздна работать во вторую смену.
Поделиться новостью