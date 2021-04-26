"Слуга народа" Александр Корниенко предложил Верховной Раде в пятницу, 30 апреля, не работать в пленарном режиме, а перейти к работе в комитетах.

Нардеп отметил, что 26 апреля в парламенте зарегистрируют соответствующий проект постановления. Об этом он сообщил на заседание Согласовательного совета.

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Есть предложение к коллегам из всех фракций, чтобы пятницу сделать днем работы в комитетах и на округах. Потому что кто-то, возможно, уже будет работать с общинами, потому что вопросов накопилось очень много,

– сказал "слуга народа".

Александр Корниенко добавил, что это, в частности, и вопрос реформы децентрализации.

Рада соберется на внеочередные заседания