Верховна Рада планує 27 квітня розглядати у другому читанні законопроєкт про заочне правосуддя. Ірина Венедіктова стверджує, що він не несе загрози "звичайним" громадянам.

Заочне засудження стосуватиметься тільки тих, хто переховуються від слідства. Це зокрема підозрювані у "справах Майдану", в державній зраді, дезертирстві і топ-корупціонери.

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Законопроєкт №2164 планують розглянути на позачерговому засіданні 27 квітня. Венедіктова зазначає, що він найімовірніше буде проголосований схвально і у другому читанні.

Він необхідний для того, щоб дати "зелене світло" багатьом справам, які наразі на паузі. Генпрокурорка зазначила, що наразі досудове слідство зупинено в більш ніж 8 тисячах справах щодо понад 11 тисяч підозрюваних у дезертирстві.

Венедіктова підкреслила: українцям немає чого переживати, що їх "засудять без їхнього відома за якийсь злочин".

Звичайним пересічним громадянам, які не займаються зміною державного устрою, не працюють на шкоду національній безпеці, не зловживають в службовій діяльності, взагалі нема чого турбуватися,

– розповіла генпрокурорка.

Проєкт чітко розширює перелік злочинів, за якими можливе заочне засудження:

злочини проти конституційного ладу,

національної безпеки,

фінансування тероризму,

додаються (статті) по тяжких тілесних ушкоджень, тортур, незаконного позбавлення волі, насильницького зникнення, захоплення заручників,

дезертирства.

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Втім, найперше законопроєкт прописувався для того, щоб покарати винних у злочинах під час Революції Гідності.

Перш за все він дасть слідчим і суду можливість забезпечити, врешті-решт, проголошену ще на початку 2014 року невідворотність покарання осіб винних у злочинах проти Майдану та осіб, які зрадили інтереси України,

– підкреслила Венедіктова.

Важливо, що механізм заочного засудження починає діяти тільки коли людина переховується від слідства.

Закон передбачає 2 підстави для оголошення підозрюваного у розшук:

місцеперебування підозрюваного невідоме;

підозрюваний ухиляється від явки на виклик слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду за умови його належного повідомлення про такий виклик, а також є обґрунтовані підстави вважати, що він виїхав або перебуває в іншій країні чи на тимчасово окупованих територіях України.

Своєю чергою глава парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський уточнив, що при підготовці законопроєкту вивчався досвід Європейського суду з прав людини.

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