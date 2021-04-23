Дмитру Нескоромному, якого підозрюють у замаху на вбивство генерала СБУ Андрія Наумова, скасували заочний арешт. Суд визнав, що підозру Нескоромному вручили неналежним чином.

Відповідну ухвалу виніс Київський апеляційний суд 9 квітня. Вона опублікована у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Нагадаємо Нескоромного оголосили в розшук у справі про замах на співробітника СБУ

Нескоромному скасували арешт

Відповідну апеляцію про скасування арешту подав адвокат Нескоромного Олександр Назаренко. Захист обґрунтував скаргу неправильним врученням підозри і відсутністю подальших кроків для пошуку Нескоромного.

24 канал звернувся до СБУ по кометар щодо цього рішення суду. Ми додамо його до цього матеріалу, щойно отримаємо.

Чим адвокати аргументували скасування арешту:

слідство СБУ не мало право розслідувати справу проти свого співробітника,

повідомлення про підозру Нескоромному було вручено неналежним чином,

документ залишили черговому біля його будинку, на робочому столі, а також вручили його сестрі. Вона до того ж є адвокаткою Нескоромного.

Зазначимо: рішення про заочний арешт для Нескоромного ухвалив Шевченківський райсуд Києва. Такий запобіжний захід мав діяти для колишнього першого заступника голови СБУ до 10 квітня 2021 року.

Хто такий Дмитро Нескоромний? Колишній заступник очільника СБУ: займав цю посаду з 1 липня до 8 листопада 2019 року. З 8 листопада до 13 березня 2020 був першим заступником голови СБУ-начальником Головного управління по боротьбі з корупцією СБУ.

В ухвалі йдеться про те, що рішення апеляційного суду є остаточним і не підлягає оскарженню.

Що відомо про замах на Наумова