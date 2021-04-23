Дмитрию Нескоромному, которого подозревают в покушении на убийство генерала СБУ Андрея Наумова, отменили арест. Суд признал, что подозрение Нескоромному вручили ненадлежащим образом.

Соответствующее постановление вынес Киевский апелляционный суд 9 апреля. Оно опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений.

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Нескоромному отменили арест

Соответствующую апелляцию об отмене ареста подал адвокат Нескоромного Александр Назаренко. Защита обосновала жалобу неправильным вручением подозрения и отсутствием дальнейших шагов для поиска Нескоромного.

24 канал обратился к СБУ комментарий по поводу этого решения суда. Мы добавим его к этому материалу, как только получим. Чем адвокаты аргументировали отмену ареста: следствие СБУ не имело право расследовать дело против своего сотрудника,

сообщение о подозрении Нескоромному было вручено ненадлежащим образом,

документ оставили дежурному возле его дома, на рабочем столе, а также вручили его сестре. Она к тому же является адвокатом Нескоромного. Отметим: решение о заочном аресте для Нескоромного принял Шевченковский райсуд Киева. Такая мера пресечения должна была действовать для бывшего первого заместителя председателя СБУ до 10 апреля 2021 года.

Кто такой Дмитрий Нескоромный? Бывший заместитель главы СБУ: занимал эту должность с 1 июля по 8 ноября 2019 года. С 8 ноября по 13 марта 2020 был первым заместителем председателя СБУ-начальником Главного управления по борьбе с коррупцией СБУ.

В постановлении говорится о том, что решение Апелляционного суда является окончательным и не подлежит обжалованию.

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