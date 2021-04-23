Покушение на генерала СБУ: экс-заместителю главы ведомства Нескоромному отменили арест
Дмитрию Нескоромному, которого подозревают в покушении на убийство генерала СБУ Андрея Наумова, отменили арест. Суд признал, что подозрение Нескоромному вручили ненадлежащим образом.
Источник:ЕГРСР
Соответствующее постановление вынес Киевский апелляционный суд 9 апреля. Оно опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений.
Напомним, В Москве объявили в розыск по делу о покушении на сотрудника СБУ
Нескоромному отменили арест
Соответствующую апелляцию об отмене ареста подал адвокат Нескоромного Александр Назаренко. Защита обосновала жалобу неправильным вручением подозрения и отсутствием дальнейших шагов для поиска Нескоромного.
Кто такой Дмитрий Нескоромный?Бывший заместитель главы СБУ: занимал эту должность с 1 июля по 8 ноября 2019 года. С 8 ноября по 13 марта 2020 был первым заместителем председателя СБУ-начальником Главного управления по борьбе с коррупцией СБУ.
В постановлении говорится о том, что решение Апелляционного суда является окончательным и не подлежит обжалованию.
Что известно о покушении на Наумова
- 23 января задержали полковника спецподразделения "Альфа" Андрея Расюка.
- Он готовил убийство другого работника СБУ-генерала Андрея Наумова.
- Организатор предлагал за убийство 50 тысяч долларов. Как узнало следствие, им оказался Дмитрий Нескоромный.
- Предполагаемого заказчика Нескоромного также попытались задержать, и даже надели на него наручники. Но ему удалось сбежать.
- 27 января сообщили о подозрении Нескоромному, он находится в розыске.
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