Апелляционный суд Киева отменил заочный арест для Дмитрия Нескоромного. Его подозревают в покушении на убийство генерала СБУ Андрея Наумова.

Заочный арест для Нескоромного должен был действовать до 10 апреля. В комментарии 24 канала спикер СБУ Артем Дехтяренко отметил, что ведомству уже известно о его отмене.

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Нескоромного продолжат искать

Дмитрию Нескоромному в январе 2021 года сообщили о подозрении в покушении на генерала начальника департамента внутренней безопасности ведомства Андрея Наумова. Его пытались задержать, однако он скрылся.

После ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Меру пресечения ему избирали заочно.

4 февраля 2021 года суд выдал постановление, которым разрешил задержать Дмитрия Нескоромного. Его действие не отменено. Как отмечают в СБУ, отмена его ареста не влияет на розыск и задержание.

СБУ известно о решении апелляционного суда... Вместе с тем, это не мешает принимать меры по розыску Нескоромного, в частности путем выполнения определения суда, которым разрешено задержание подозреваемого,

– сообщили в СБУ.

Нескоромному отменили арест

Соответствующую апелляцию об отмене ареста подал адвокат Нескоромного Александр Назаренко. Решение по ней приняли 9 апреля.

Защита обосновала жалобу неправильным вручением подозрения и отсутствием дальнейших шагов для поиска Нескоромного. В частности относительно отсутствия заявления в Интерполе.

Обратите внимание! Ранее в СБУ заявляли, что мотивом для организации убийства Наумова могло стать желание карьерного роста. Кроме того, Наумов был против назначения некоторых членов экс-команды Нескоромного в СБУ.

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