В СБУ прокомментировали снятие заочного ареста для Нескоромного
Апелляционный суд Киева отменил заочный арест для Дмитрия Нескоромного. Его подозревают в покушении на убийство генерала СБУ Андрея Наумова.
Источник:24 канал
Заочный арест для Нескоромного должен был действовать до 10 апреля. В комментарии 24 канала спикер СБУ Артем Дехтяренко отметил, что ведомству уже известно о его отмене.
Напомним Покушение на генерала СБУ: экс-заместителю главы ведомства Нескоромному отменили арест
Нескоромного продолжат искать
Дмитрию Нескоромному в январе 2021 года сообщили о подозрении в покушении на генерала начальника департамента внутренней безопасности ведомства Андрея Наумова. Его пытались задержать, однако он скрылся.
После ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Меру пресечения ему избирали заочно.
4 февраля 2021 года суд выдал постановление, которым разрешил задержать Дмитрия Нескоромного. Его действие не отменено. Как отмечают в СБУ, отмена его ареста не влияет на розыск и задержание.
СБУ известно о решении апелляционного суда... Вместе с тем, это не мешает принимать меры по розыску Нескоромного, в частности путем выполнения определения суда, которым разрешено задержание подозреваемого,
– сообщили в СБУ.
Нескоромному отменили арест
Соответствующую апелляцию об отмене ареста подал адвокат Нескоромного Александр Назаренко. Решение по ней приняли 9 апреля.
Защита обосновала жалобу неправильным вручением подозрения и отсутствием дальнейших шагов для поиска Нескоромного. В частности относительно отсутствия заявления в Интерполе.
Покушение на Наумова: как причастен Нескоромный
- 23 января задержали полковника спецподразделения "Альфа" Андрея Расюка.
- Он готовил убийство другого работника СБУ-генерала Андрея Наумова.
- Организатор предлагал за убийство 50 тысяч долларов. Как узнало следствие, им оказался Дмитрий Нескоромный.
- 27 января сообщили о подозрении Нескоромному, ему удалось бежать за границу.
- Вскоре после этого он записал видео из Брюсселя, в котором сообщил, что жив.
- он находится в розыске.
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