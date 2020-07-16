За соответствующее решение проголосовали 349 народных депутатов, пишет 24 канал.

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Справка: Дело в том, что нынешний мораторий истекает в октябре этого года.

Мораторий был введен бессрочно в 2014 году после начала войны и экономического кризиса, однако за 6 лет часть валютных заемщиков так и не начала обслуживать кредиты из-за отсутствия рычага влияния.