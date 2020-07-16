Рада продлила мораторий на взыскание по валютным ипотечным кредитам
Рада приняла в целом законопроект №3640 о моратории на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте. Законопроект предусматривает мораторий на взыскание имущества по валютным кредитам до 2022 года.
За соответствующее решение проголосовали 349 народных депутатов, пишет 24 канал.
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Что предусматривает законопроект:
- Продление моратория на принудительное отчуждение на единственное жилье заемщиков (имущественных поручителей, поручителей), заложенное по валютным кредитам.
- Предполагается, что такие условия будут действовать до вступления в силу закона, который регулирует вопросы особенностей осуществления реструктуризации по кредитам в иностранной валюте.
- Предлагается внести изменения в Кодекс Украины из процедур банкротства в части исключения нормы об утрате силы закона "О моратории на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте" с 21 октября 2020 года.