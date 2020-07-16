Рада продовжила мораторій на стягнення за валютними іпотечними кредитами
Рада прийняла у цілому законопроєкт №3640 щодо мораторію на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті. Законопроєкт передбачає мораторій на стягнення майна за валютними кредитами до 2022 року.
За відповідне рішення проголосували 349 народних депутатів, пише 24 канал.
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Що передбачає законопроєкт:
- Продовження мораторію на примусове відчуження на єдине житло позичальників (майнових поручителів, поручителів), заставлене за валютними кредитами.
- Передбачається, що такі умови діятимуть до набрання чинності законом, який врегульовує питання особливостей здійснення реструктуризації за кредитами в іноземній валюті.
- Пропонується внести зміни до Кодексу України з процедур банкрутства в частині вилучення норми щодо втрати чинності закону "Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті" з 21 жовтня 2020 року.