Рада продовжила мораторій на стягнення за валютними іпотечними кредитами / Ілюстративне фото / Getty images

Рада прийняла у цілому законопроєкт №3640 щодо мораторію на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті. Законопроєкт передбачає мораторій на стягнення майна за валютними кредитами до 2022 року.