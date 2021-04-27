Верховная Рада хочет увеличить расходы на осуществление правосудия местными и апелляционными судами. Увеличить финансирование судов хотят на 600 тысяч гривен, которые планируют взять из денег, которые предназначались на подготовку паралимпийцев и дефлимпийцев.

Законопроект №5304 в первом чтении проголосовали 27 апреля. В дальнейшем он должен пройти второе чтение и одобрение в целом.

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Увеличение расходов для судов

Поддержал 271 депутат, против был только 1, воздержались – 37, не голосовали – 31. Соответствующий законопроект должен внести изменения в госбюджет. Причина – нехватка средств на зарплаты судьям и текущие расходы.

Так, на 2021 год заявленное финансовое обеспечение системы правосудия составляет лишь 38,4% от потребности. Определенных бюджетом средств не хватает на выплату заработной платы, минимальных выплат, а также текущие расходы – почтовые отправления, коммунальные платежи, аренду и тому подобное,

– говорится в законопроекте.

Верховна Рада #Рада9 прийняла за основу #ЗП5304 щодо збільшення видатків на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами pic.twitter.com/jvfRm4UtOx — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) April 27, 2021

Откуда возьмут деньги для судей

Местные и апелляционные суды Украины, отмечают авторы законопроекта, из года в год сталкиваются с проблемой недостаточного финансового и материально-технического обеспечения. На том, что ситуацию нужно менять, как говорится в пояснительной записке, отмечают и международные партнеры.

Деньги в сумме 600 тысяч планируют выделить на обеспечение правосудия местными, апелляционными судами. Взять их планируют, уменьшив финансирование Министерства молодежи и спорта по программе подготовки и участия национальных сборных команд в паралимпийских и дефлимпийских играх.