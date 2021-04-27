Верховна Рада хоче збільшити видатки на здійснення правосуддя місцевими і апеляційними судами. Збільшити фінансування судів хочуть на 600 тисяч гривень, які планують взяти з грошей, які призначалися на підготовку паралімпійців і дефлімпійців.

Законопроєкт №5304 у першому читанні проголосували 27 квітня. Надалі він має пройти друге читання і схвалення в цілому.

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Збільшення видатків для судів

Підтримав ініціативу 271 депутат, проти був лише 1, утрималися – 37, не голосували – 31. Відповідний законопроєкт має внести зміни до держбюджету. Причина – нестача коштів на зарплати суддям і поточні видатки.

Так, на 2021 рік заявлене фінансове забезпечення системи правосуддя складає лише 38,4% від потреби. Визначених бюджетом коштів не вистачає на виплату заробітної плати, мінімальних виплат, а також поточні видатки – поштові відправлення, комунальні платежі, оренду тощо,

– йдеться у законопроєкті.

Верховна Рада #Рада9 прийняла за основу #ЗП5304 щодо збільшення видатків на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами pic.twitter.com/jvfRm4UtOx — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) April 27, 2021

Звідки візьмуть гроші для суддів

Місцеві та апеляційні суди України, зазначають автори законопроєкту, з року в рік стикаються з проблемою недостатнього фінансового та матеріально-технічного забезпечення. На тому, що ситуацію потрібно змінювати, як ідеться у пояснювальній записці, наголошують і міжнародні партнери.

Гроші у сумі 600 тисяч планують виділити на забезпечення правосуддя місцевими, апеляційними судами. Взяти їх планують, зменшивши фінансування Міністерства молоді та спорту за програмою підготовки та участі національних збірних команд в Паралімпійських і дефлімпійських іграх.