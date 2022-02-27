Эти постеры создали украинцы, которые сейчас заграницей. Теперь их призывают распространять.

Обратите внимание ПриватБанк добавил возможность перечислять средства на нужды ВСУ со счета Бонус+

Привлекайте ваших родных и знакомых заграницей! Распространяйте это сообщение в соцсетях! Оказывайте давление на европейских политиков! Сегодня Россию уже отключили от SWIFT! Завтра ожидаем новые победы с вашей помощью,

– говорится в сообщении.

Постеры, которые создали украинцы заграницей: фото Верховной Рады