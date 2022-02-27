Ці постери створили українці, які зараз закордоном. Тепер їх закликають поширювати.
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Залучайте ваших рідних та знайомих закордоном! Поширюйте це повідомлення в соцмережах! Чиніть тиск на європейських політиків! Сьогодні Росію вже відключили від SWIFT! Завтра очікуємо на нові перемоги з вашою допомогою,
– йдеться у повідомленні.
Постери, які створили українці закордоном: фото Верховної Ради
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