Речь идет о законопроекте №6376. Его не удалось даже внести в повестку дня, ведь за это проголосовали только 102 политика.

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Авторы документа предлагали отсрочить ввод кассовых аппаратов для ФЛП еще на один год. Впрочем, голосование провалили. Отметим, что 17 декабря проходило последнее пленарное заседание парламента в 2021 году. Это означает, что сроки расширенного применения кассовых аппаратов ФЛП не перенесут с 2022 на 2023 год.

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