Мовиться про законопроєкт №6376. Його не вдалося навіть внести до порядку денного, адже за це проголосували тільки 102 політиків.

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Автори документа пропонували відтермінувати введення касових апаратів для ФОПів ще на один рік. Втім, голосування провалили. Зазначимо, що 17 грудня відбувалося останнє пленарне засідання парламенту в 2021 році. Це означає, що терміни розширеного застосування касових апаратів ФОПами не перенесуть з 2022 на 2023 рік.

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