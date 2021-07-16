Около 2 миллиона украинцев нуждаются в медицинском каннабисе по состоянию своего здоровья. Этот препарат может облегчить, в частности, жизнь онкобольных.

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Что предусматривает законопроект №5596

Он разработан прежде всего для нужд людей с серьезными заболеваниями, течение которых может облегчить употребление медицинского каннабиса. Говорится, в частности, о:

создании нормативных условий для законного оборота медицинской марихуаны;

установлении требований и контроля за оборотом конопли на разных этапах;

обеспечении возможности приобрести и хранить лекарственную коноплю с лечебной целью.

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Медицинская марихуана

По состоянию на июль 2021 года использование медицинского каннабиса в медицинских целях разрешено в 56 странах мира. Среди них – Израиль, Дания, Австрия, Швейцария и Польша.



Где в мире уже легализовали марихуану / Инфографика 24 канала