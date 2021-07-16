Близько 2 мільйони українців потребують медичного канабісу через стан свого здоров'я. Цей препарат може полегшити, зокрема, життя онкохворих.
До теми Страшний наркотик чи лікарський засіб: уся правда про легалізацію медичного канабісу
Що передбачає законопроєкт №5596
Він розроблений насамперед для потреб людей із серйозними захворюваннями, перебіг яких може полегшити вживання медичного канабісу. Мовиться, зокрема, про:
- створення нормативних умов для законного обігу медичної марихуани;
- встановлення вимоги та контроль за обігом конопель на різних етапах;
- забезпечення можливості придбати та зберігати лікарські коноплі з лікувальною метою.
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Медична марихуана у світі
Станом на липень 2021 року використання медичного канабісу у медичних цілях дозволено у 56 країнах світу. Серед них – Ізраїль, Данія, Австрія, Швейцарія та Польща.
Де у світі вже легалізували марихуану / Інфографіка 24 каналу