Увольнение Сенниченко нардепы будут рассматривать первым. Докладывать по этому поводу будет председатель Комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.
Читайте также Новый рекорд: сколько поступлений в госбюджет принесла аренда госимущества в 2021 году
Сенниченко подал в отставку раньше
О том, что Сенниченко может покинуть свой пост, СМИ писали еще в ноябре 2021 года. Утверждали, что чиновник увольняется по собственному желанию.
Называли и главные предпосылки увольнения: недовольство отдельных представителей политикума приватизацией. Журналист Сергей Лещенко утверждал, что чиновник уходит в отставку из-за "скандальной приватизации завода "Большевик".
На следующий день после публикации чиновник подтвердил, что уходит в отставку. Уверял, что это его личное желание.
Что известно о Сенниченко
- Мужчина начал свою карьеру в 1997 году – работал экономистом в Национальном банке Украины.
- В течение 2000-2001 года работал в Службе премьер-министра в должности международного секретаря.
- В 2013-2016 годах работал директором Jones Lang LaSalle в Украине, а также директором по развитию бизнеса в СНГ.
- Кроме того, являлся главой управления недвижимым имуществом и инфраструктурой в "Укрпочте".
- Мужчину назначили главой Фонда госимущества 19 сентября 2019 года.