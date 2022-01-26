Увольнение Сенниченко нардепы будут рассматривать первым. Докладывать по этому поводу будет председатель Комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.

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Сенниченко подал в отставку раньше

О том, что Сенниченко может покинуть свой пост, СМИ писали еще в ноябре 2021 года. Утверждали, что чиновник увольняется по собственному желанию.

Называли и главные предпосылки увольнения: недовольство отдельных представителей политикума приватизацией. Журналист Сергей Лещенко утверждал, что чиновник уходит в отставку из-за "скандальной приватизации завода "Большевик".

На следующий день после публикации чиновник подтвердил, что уходит в отставку. Уверял, что это его личное желание.

Что известно о Сенниченко