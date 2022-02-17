Так, Верховная Рада поголосовала за проект Закона о ратификации Соглашения между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом и его государствами-членами, с другой стороны, об общем авиационном пространстве. Как сообщает 24 канал, говорится о проекте закона №0144.

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Верховная Рада проголосовала за ратификацию соглашения между Украиной и Евросоюзом. Она касается общего авиационного пространства.

За законопроект №0144 проголосовали 311 народных депутатов.

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