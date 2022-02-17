Так, Верховна Рада поголосувала за проєкт Закону про ратифікацію Угоди між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом і його державами-членами, з іншої сторони, про спільний авіаційний простір. Як повідомляє 24 канал, мовиться про проєкт закону № 0144.

До теми Угода про відкрите небо: комітет рекомендує Раді ратифікувати спільний авіапростір з ЄС

Рада підтримала ратифікацію угоди про "відкрите небо" з ЄС

Верховна Рада проголосувала за ратифікацію угоди між Україною та Євросоюзом. Вона стосується спільного авіаційного простору.



Більшість депутатів проголосували "за" проєкт закону / Скриншот з телеканалу Рада

Саме ратифікація угоди Радою дозволила завершити процес виконання внутрішньодержавних процедур. Вони були необхідні для того, щоб угода набрала чинності.

У тексті міжнародного договору мовиться, що його мета – поступове створення спільного авіаційного простору між Україною та Євросоюзом і його державами-членами, що ґрунтується, зокрема, на:

ідентичних правилах у сфері безпеки польотів, авіаційної безпеки, організації повітряного руху;

захисту навколишнього середовища, захисту прав споживачів, систем комп’ютерного бронювання;

а також на ідентичних правилах стосовно соціальних аспектів.

"З цією метою угода встановлює обов'язкові правила, технічні вимоги, адміністративні процедури, базові експлуатаційні стандарти та імплементаційні норми, що застосовуються між сторонами", – мовиться у документі.

Спільний авіаційний простір передбачає вільний доступ до ринку авіаперевезень на рівних умовах конкуренції.

У пояснювальній записці мовиться, що реалізація угоди позитивно впливатиме на: