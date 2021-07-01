Народные депутаты на заседании 1 июля не поддержали ни один проект постановления об отмене результатов голосования за документ.
Детали Рада одобрила налоговую амнистию: что это значит для украинцев
Законопроект о налоговой амнистии разблокировали
В целом в парламент внесли 11 таких проектов – №№5153-П – 5153-П-10.
Теперь законопроект может подписать председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков. После этого документ передадут и на подпись президенту Владимиру Зеленскому.
Напомним, нардепы проголосовали за этот документ в середине июня.
Налоговая амнистия: что она предусматривает
- Согласно законопроекту, в период с 1 сентября 2021 до 1 сентября 2022 года в Украине проведут одноразовое (специальное) добровольное декларирование активов физических лиц.
- В одноразовой добровольной декларации можно указать следующие активы: валютные ценности, ценные бумаги, движимое и недвижимое имущество, паи в имуществе юридических лиц.
- Проведение налоговой амнистии обусловлено, в частности, введением в Украине плана противодействия уклонению от налогообложения.