Народні депутати на засіданні 1 липня не підтримали жоден проєкт постанови про скасування результатів голосування за документ.
Деталі Рада схвалила податкову амністію: що це означає для українців
Законопроєкт про податкову амністію розблокували
Загалом до парламенту внесли 11 таких проєктів – №№5153-П – 5153-П-10.
Тепер законопроєкт може підписати голова Верховної Ради Дмитро Разумков. Після цього документ передадуть і на підпис президенту Володимиру Зеленському.
Нагадаємо, нардепи проголосували за цей документ у середині червня.
Податкова амністія: що вона передбачає
- Згідно зі законопроєктом, у період з 1 вересня 2021 до 1 вересня 2022 року в Україні проведуть одноразове (спеціальне) добровільне декларування активів фізичних осіб.
- В одноразовій добровільній декларації можна вказати такі активи: валютні цінності, цінні папери, рухоме і нерухоме майно, паї у майні юридичних осіб.
- Проведення податкової амністії зумовлене, зокрема, запровадженням в Україні плану протидії ухиленню від оподаткування.