Решение о принятии проекта постановления №2689-П поддержали лишь 85 народных депутатов при минимум необходимых 226. Поэтому документ по отмене наказания за военные преступления отклонили.

Ранее Наказание за военные преступления: Рада одобрила законопроект

После отклонения постановления председатель Верховной Рады может подписать этот закон и передать его на подпись президенту.

Почему хотели отменить законопроект

Инициаторами отмены имплементации норм международного уголовного и гуманитарного права являются нардепы из фракции "Европейская Солидарность". Они аргументировали свою инициативу тем, что закон одобрили с нарушениями регламента.

Детали документа

Наказание за военные преступления одобрили на заседании Рады 20 мая 248 нардепов. Так, парламент предусмотрел в Уголовном кодексе ответственность за самые тяжкие преступления – агрессию, геноцид, военные преступления и преступления против человечности.

Этот законопроект позволит правоохранителям давать надлежащую уголовную квалификацию преступлениям, совершенным на временно оккупированных территориях Украины. Кроме того, можно будет изменить квалификацию преступлений, которые ранее расследовали по общеуголовным статьям.

Заметим, участие в разработке законопроекта принимали представители Офиса генпрокурора и неправительственных общественных организаций.