Рада снова соберется на 2 внеочередных заседания: повестка дня
Верховная Рада 14 апреля соберется на 2 внеочередных заседания. На них в частности обсудят ужесточение наказания за недостоверное декларирование и "евробляхи".
Источник:телеграм "Железный нардеп"
Внеочередные заседания продлятся с 16:00 до 20:00. Перед тем состоится очередное.
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Народные избранники планируют рассмотреть 15 законопроектов.
Какие законопроекты рассмотрят нардепы
- Усиление ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление декларации;
- законопроект о конституционной процедуре;
- изменения в закон об административных правонарушениях относительно выполненных постановлений;
- законопроекты об индустриальных парках. Они направлены на привлечение инвестиций в промышленный сектор;
- изменения в Госбюджет для обеспечения деятельности Министерства аграрной политики и продовольствия;
- совершенствование механизма противодействия рейдерству;
- предоставление льгот отдельным категориям граждан, обращающихся о предоставлении консульских действий;
- изменения в законопроект о сертификации оператора системы передачи;
- внесение изменений в законопроект о предотвращении коррупции. Речь идет о совершенствовании отдельных аспектов декларирования;
- развитие института старост;
- изменения в закон о государственных наградах Украины;
- законопроект о стимулировании развития цифровой экономики;
- возможность для родителя брать декрет по уходу за ребенком.
- изменения к взиманию налогов и сборов;
- временное упрощение таможенного оформления автомобилей, ввезенных на таможенную территорию Украины.
Отметим, перед тем парламентарии рассмотрят правки в земельную реформу.
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