Верховная Рада 14 апреля соберется на 2 внеочередных заседания. На них в частности обсудят ужесточение наказания за недостоверное декларирование и "евробляхи".

Внеочередные заседания продлятся с 16:00 до 20:00. Перед тем состоится очередное. Интересно Очередь и доставка еды онлайн, – нардепы жалуются на закрытую столовую в Раде Народные избранники планируют рассмотреть 15 законопроектов. Какие законопроекты рассмотрят нардепы Усиление ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление декларации;

законопроект о конституционной процедуре;

изменения в закон об административных правонарушениях относительно выполненных постановлений;

законопроекты об индустриальных парках. Они направлены на привлечение инвестиций в промышленный сектор;

изменения в Госбюджет для обеспечения деятельности Министерства аграрной политики и продовольствия;

совершенствование механизма противодействия рейдерству;

предоставление льгот отдельным категориям граждан, обращающихся о предоставлении консульских действий;

изменения в законопроект о сертификации оператора системы передачи;

внесение изменений в законопроект о предотвращении коррупции. Речь идет о совершенствовании отдельных аспектов декларирования;

развитие института старост;

изменения в закон о государственных наградах Украины;

законопроект о стимулировании развития цифровой экономики;

возможность для родителя брать декрет по уходу за ребенком.

изменения к взиманию налогов и сборов;

временное упрощение таможенного оформления автомобилей, ввезенных на таможенную территорию Украины. Отметим, перед тем парламентарии рассмотрят правки в земельную реформу. Обратите внимание! На этой неделе, 13 апреля, Верховная Рада вернулась к работе. Ранее парламент 3 недели был на карантине, из-за локдауна в Киеве.