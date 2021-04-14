Рада знову збереться на 2 позачергові засідання: порядок денний
Верховна Рада 14 квітня збереться на 2 позачергові засідання. На них зокрема обговорять посилення покарання за недостовірне декларування та "євробляхи".
Джерело:телеграм "Железный нардеп"
Позачергові засідання триватимуть з 16:00 до орієнтовно 20:00. Перед тим відбудеться чергове.
Цікаво Черга та доставка їжі онлайн, – нардепи бідкаються на закриту їдальню у Раді
Народні обранці планують розглянути 15 законопроєктів.
Які законопроєкти розглянуть нардепи
- Посилення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання декларації;
- законопроєкт про конституційну процедуру;
- зміни до закону про адміністративні правопорушення щодо виконаних постанов;
- законопроєкти про індустріальні парки. Вони спрямовані на залучення інвестицій в промисловий сектор;
- зміни до Держбюджету для забезпечення діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства;
- удосконалення механізму протидії рейдерству;
- надання пільг окремим категоріям громадян, що звертаються про надання консульських дій;
- зміни до законопроєкту щодо сертифікації оператора системи передачі;
- внесення змін до законопроєкту про запобігання корупції. Мовиться про вдосконалення окремих аспектів декларування;
- розвиток інституту старост;
- зміни до закону про державні нагороди України;
- законопроєкт про стимулювання розвитку цифрової економіки;
- можливість для батька брати декрет для догляду за дитиною.
- зміни до справляння податків і зборів;
- тимчасове спрощення митного оформлення автомобілів, ввезених на митну територію України.
Зауважимо, перед тим парламентарі розглянуть правки до земельної реформи.
Поділитися новиною