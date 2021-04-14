Верховна Рада 14 квітня збереться на 2 позачергові засідання. На них зокрема обговорять посилення покарання за недостовірне декларування та "євробляхи".

Позачергові засідання триватимуть з 16:00 до орієнтовно 20:00. Перед тим відбудеться чергове. Цікаво Черга та доставка їжі онлайн, – нардепи бідкаються на закриту їдальню у Раді Народні обранці планують розглянути 15 законопроєктів. Які законопроєкти розглянуть нардепи Посилення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання декларації;

законопроєкт про конституційну процедуру;

зміни до закону про адміністративні правопорушення щодо виконаних постанов;

законопроєкти про індустріальні парки. Вони спрямовані на залучення інвестицій в промисловий сектор;

зміни до Держбюджету для забезпечення діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства;

удосконалення механізму протидії рейдерству;

надання пільг окремим категоріям громадян, що звертаються про надання консульських дій;

зміни до законопроєкту щодо сертифікації оператора системи передачі;

внесення змін до законопроєкту про запобігання корупції. Мовиться про вдосконалення окремих аспектів декларування;

розвиток інституту старост;

зміни до закону про державні нагороди України;

законопроєкт про стимулювання розвитку цифрової економіки;

можливість для батька брати декрет для догляду за дитиною.

зміни до справляння податків і зборів;

тимчасове спрощення митного оформлення автомобілів, ввезених на митну територію України. Зауважимо, перед тим парламентарі розглянуть правки до земельної реформи. Зверніть увагу! Цього тижня, 13 квітня, Верховна Рада повернулася до роботи. Раніше парламент 3 тижні був на карантині, через локдаун у Києві.