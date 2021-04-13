Парламентську їдальню тимчасово закрили через карантин. Тому народні обранці замовляють їжу прямо у Верховну Раду.

Як харчуються депутати

Нардепи різних фракцій бідкаються, що обіцяної централізованої доставки їжі в перерві роботи Ради не було. Парламентарі замовляють обіди в комітетські кабінети через інтернет.

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Депутатка від партії "Слуга народу" Ольга Смаглюк-Василевська обідала у своєму робочому кабінеті в готелі "Київ". Політикиня поділилася фотографією обіду.

Ми разом з Вікторією Кінзбурською їли в кабінеті. Я – вівсянку. Не замовляла. У мене "стратегічний запас" у кабінеті. Можливо, централізовано будуть годувати вже після 17:00 (під час позачергових засідань – 24 канал). Інші колеги замовляють їжу через різні додатки прямо в Раду,

– розповіла "слуга народу".



Політикині їли у кабінеті готелю "Київ" / Фото LB



Обід народних депутаток / Фото LB

Нардеп Олександр Качура також пожалівся, що обіцяного головою партії "Слуга народу" Олександром Корнієнком централізованого доставлення обідів для всієї фракції не було.

"У перерві я вийшов з Ради. Взяв на винос каву та круасан. Ось і все", – сказав Качура.

Голова фракції "Голос" Ярослав Железняк розповів, що зранку "була велика черга депутатів до автомата з кавою, де 5 під'їзд". Через це під час відкриття пленарного засідання парламентська зала була напівпорожньою. За словами політика, його колеги по фракції теж замовляли обіди в комітети через інтернет-додатки.



Апарат, до якого була черга / Фото LB

Робота парламенту під час карантину