Черга та доставка їжі онлайн, – нардепи бідкаються на закриту їдальню у Раді
Парламентську їдальню тимчасово закрили через карантин. Тому народні обранці замовляють їжу прямо у Верховну Раду.
Джерело:LB
Як харчуються депутати
Нардепи різних фракцій бідкаються, що обіцяної централізованої доставки їжі в перерві роботи Ради не було. Парламентарі замовляють обіди в комітетські кабінети через інтернет.
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Депутатка від партії "Слуга народу" Ольга Смаглюк-Василевська обідала у своєму робочому кабінеті в готелі "Київ". Політикиня поділилася фотографією обіду.
Ми разом з Вікторією Кінзбурською їли в кабінеті. Я – вівсянку. Не замовляла. У мене "стратегічний запас" у кабінеті. Можливо, централізовано будуть годувати вже після 17:00 (під час позачергових засідань – 24 канал). Інші колеги замовляють їжу через різні додатки прямо в Раду,
– розповіла "слуга народу".
Політикині їли у кабінеті готелю "Київ" / Фото LB
Обід народних депутаток / Фото LB
Нардеп Олександр Качура також пожалівся, що обіцяного головою партії "Слуга народу" Олександром Корнієнком централізованого доставлення обідів для всієї фракції не було.
"У перерві я вийшов з Ради. Взяв на винос каву та круасан. Ось і все", – сказав Качура.
Голова фракції "Голос" Ярослав Железняк розповів, що зранку "була велика черга депутатів до автомата з кавою, де 5 під'їзд". Через це під час відкриття пленарного засідання парламентська зала була напівпорожньою. За словами політика, його колеги по фракції теж замовляли обіди в комітети через інтернет-додатки.
Апарат, до якого була черга / Фото LB
Робота парламенту під час карантину
- 19 березня Верховна Рада пішла на карантин через локдаун у Києві. Роботу проводили лише у комітетах, комісіях, депутатських фракціях. Відповідне рішення схвалили 298 парламентарів.
- Роботу відновили з 13 квітня. Зокрема, запланували ще 2 позачергових засідання.
- Однак їдальня у Раді, згідно з карантинними обмеженнями, має бути зачиненою. Корнієнко пожартував, що політики можуть харчуватися "святим духом", адже зараз діє передвеликодній піст. Однак народний обранець таки додав, що для "слуг народу" організують доставку обідів.
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