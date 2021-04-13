Парламентскую столовую временно закрыли из-за карантина. Поэтому народные избранники заказывают еду прямо в Верховную Раду.

Как питаются депутаты

Нардепы разных фракций жалуются, что обещанной централизованной доставки еды в перерыве работы Рады не было. Парламентарии заказывают обеды в комитетские кабинеты через интернет.

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Депутат от партии "Слуга народа" Ольга Смаглюк-Василевская обедала в своем рабочем кабинете в гостинице "Киев". Политик поделилась фотографией обеда.

Мы вместе с Викторией Кинзбурской ели в кабинете. Я – овсянку. Не заказывала. У меня "стратегический запас" в кабинете. Возможно, централизованно будут кормить уже после 17:00 (во время внеочередных заседаний – 24 канал). Другие коллеги заказывают еду через различные приложения прямо в Раду,

– рассказала "слуга народа".

Политики ели в кабинете гостиницы "Киев" / Фото LB



Обед народных депутаток / Фото LB

Нардеп Александр Качура также пожаловался, что обещанной главой партии "Слуга народа" Александром Корниенко централизованной доставки обедов для всей фракции не было.

"В перерыве я вышел из Рады. Взял на вынос кофе и круассан. Вот и все", – сказал Качура.

Председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк рассказал, что утром "была большая очередь депутатов к автомату с кофе, где 5 подъезд". Из-за этого во время открытия пленарного заседания парламентский зал был полупустым. По словам политика, его коллеги по фракции тоже заказывали обеды в комитеты через интернет-приложения.



Аппарат, к которому была очередь / Фото LB

Работа парламента во время карантина