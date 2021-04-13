Очередь и доставка еды онлайн, – нардепы жалуются на закрытую столовую в Раде
Парламентскую столовую временно закрыли из-за карантина. Поэтому народные избранники заказывают еду прямо в Верховную Раду.
Источник:LB
Как питаются депутаты
Нардепы разных фракций жалуются, что обещанной централизованной доставки еды в перерыве работы Рады не было. Парламентарии заказывают обеды в комитетские кабинеты через интернет.
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Депутат от партии "Слуга народа" Ольга Смаглюк-Василевская обедала в своем рабочем кабинете в гостинице "Киев". Политик поделилась фотографией обеда.
Мы вместе с Викторией Кинзбурской ели в кабинете. Я – овсянку. Не заказывала. У меня "стратегический запас" в кабинете. Возможно, централизованно будут кормить уже после 17:00 (во время внеочередных заседаний – 24 канал). Другие коллеги заказывают еду через различные приложения прямо в Раду,
– рассказала "слуга народа".
Политики ели в кабинете гостиницы "Киев" / Фото LB
Обед народных депутаток / Фото LB
Нардеп Александр Качура также пожаловался, что обещанной главой партии "Слуга народа" Александром Корниенко централизованной доставки обедов для всей фракции не было.
"В перерыве я вышел из Рады. Взял на вынос кофе и круассан. Вот и все", – сказал Качура.
Председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк рассказал, что утром "была большая очередь депутатов к автомату с кофе, где 5 подъезд". Из-за этого во время открытия пленарного заседания парламентский зал был полупустым. По словам политика, его коллеги по фракции тоже заказывали обеды в комитеты через интернет-приложения.
Аппарат, к которому была очередь / Фото LB
Работа парламента во время карантина
- 19 марта Верховная Рада ушла на карантин из-за локдауна в Киеве. Работу проводили только в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях. Соответствующее решение одобрили 298 парламентариев.
- Работу возобновили с 13 апреля. В частности, запланировали еще 2 внеочередных заседания.
- Однако столовая в Раде, согласно карантинным ограничениям, должна быть закрытой. Корниенко пошутил, что политики могут питаться "святым духом", ведь сейчас действует предпасхальный пост. Однако народный избранник таки добавил, что для "слуг народа" организуют доставку обедов.
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