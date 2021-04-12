Александр Корниенко пошутил о работе столовой в Верховной Раде во время локдауна. По его словам, политики будут питаться "святым духом". Однако затем "слуга" добавил, что депутаты просто будут заказывать обеды.

Корниенко рассказал, что "Слуга народа" будет помогать своим депутатам организовывать питание.

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Что сказал нардеп

Отвечая на вопрос, как будет питаться Рада, Корниенко вспомнил, что сейчас идет предпасхальный пост.

Святым духом. Пост сейчас, пусть постятся,

– сказал Корниенко.

Депутат добавил, что фракции нужно будет заказывать около 200 обедов.

"Если серьезно, то фракция будет помогать организовать этот процесс нашим депутатам. Я думаю, что другим фракциям здесь грех жаловаться, потому что мы самые большие. И нам, все-таки, организовать заказ на 200 обедов – немного труднее, чем фракции "Голос"", – сказал депутат.

Обратите внимание! Верховная Рада отменила пленарную неделю с 29 марта по 2 апреля из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Однако по календарному плану 13 – 16 апреля ВР будет работать в режиме пленарных заседаний.

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