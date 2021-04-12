Пусть постятся, – Корниенко пошутил, как Рада будет работать без столовой
Александр Корниенко пошутил о работе столовой в Верховной Раде во время локдауна. По его словам, политики будут питаться "святым духом". Однако затем "слуга" добавил, что депутаты просто будут заказывать обеды.
Источник:24 канал
Корниенко рассказал, что "Слуга народа" будет помогать своим депутатам организовывать питание.
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Что сказал нардеп
Отвечая на вопрос, как будет питаться Рада, Корниенко вспомнил, что сейчас идет предпасхальный пост.
Святым духом. Пост сейчас, пусть постятся,
– сказал Корниенко.
Депутат добавил, что фракции нужно будет заказывать около 200 обедов.
"Если серьезно, то фракция будет помогать организовать этот процесс нашим депутатам. Я думаю, что другим фракциям здесь грех жаловаться, потому что мы самые большие. И нам, все-таки, организовать заказ на 200 обедов – немного труднее, чем фракции "Голос"", – сказал депутат.
Коротко о действующих ограничениях в Киеве
- В Киеве с 5 апреля продолжается жесткий локдаун.
- Метро теперь работает в измененном режиме. Ездить в общественном транспорте можно только по специальным пропускам.
- Не работают садики и школы.
- Заведения питания работают только на вынос или по доставке. Летние площадки также не работают.
- К слову, киевские власти говорят, что локдаун могут продлить до мая.
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