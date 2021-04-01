500 тысяч наличными и авторское право на песни: Корниенко подал декларацию
Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко в своей декларации за 2020 год указал, что держит наличными 500 тысяч гривен и 50 тысяч долларов. Также он обладает авторским правом на песни группы "2Саша" вместе с коллегой.
Источник:Единый государственный реестр деклараций
На банковских счетах депутата есть еще 104 947 гривен и 150 долларов. Также Корниенко задекларировал автомобиль Citroen C5 Aircross HDi 180 2019 года выпуска.
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Что еще указано в декларации
В течение 2020 года Корниенко задекларировал 510 246 гривен депутатской зарплаты. Еще 9 017 гривен – банковские проценты.
Также "слуга народа" владеет земельным участком в селе Буда-Бабинецкая в Киевской области и имеет право на пользование жилым домом.
В то же время Корниенко владеет 50% авторских прав на песни группы "2саша". Другая половина принадлежит нардепу от "Слуги народа" Александру Санченко.
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Состояние жены Корниенко
В декларации указано, что жена нардепа Ольга Корниенко имеет 20 тысяч долларов наличных и еще 654 465 гривен на банковских счетах.
В течение 2020 года она заработала 21 153 гривны в "Университете экономики и права "КРОК" и 706 060 гривен благодаря предпринимательской деятельности.
Также жена политика получала государственные и социальные материальные пособия и соцвыплаты. Их сумма составляет 33 470 гривен.
Имеет ли жена недвижимость
Ольга Корниенко владеет 2 квартирами. В частности, одна из них расположена в Киеве и имеет площадь 112,6 квадратных метра. Вторая – в Черкассах. Ее площадь составляет 84,5 квадратных метра.
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Что известно об Александре Корниенко
- Александр Корниенко в мае 2019 года стал руководителем предвыборного штаба политической партии "Слуга народа".
- Уже в августе 2019 года его избрали первым заместителем председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде.
- Вскоре после этого нардеп возглавил партию.
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