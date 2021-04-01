Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко в своей декларации за 2020 год указал, что держит наличными 500 тысяч гривен и 50 тысяч долларов. Также он обладает авторским правом на песни группы "2Саша" вместе с коллегой.

На банковских счетах депутата есть еще 104 947 гривен и 150 долларов. Также Корниенко задекларировал автомобиль Citroen C5 Aircross HDi 180 2019 года выпуска.

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Что еще указано в декларации

В течение 2020 года Корниенко задекларировал 510 246 гривен депутатской зарплаты. Еще 9 017 гривен – банковские проценты.

Также "слуга народа" владеет земельным участком в селе Буда-Бабинецкая в Киевской области и имеет право на пользование жилым домом.

Обратите внимание! В Украине 31 марта завершился срок подачи антикоррупционной декларации за 2020 год.

В то же время Корниенко владеет 50% авторских прав на песни группы "2саша". Другая половина принадлежит нардепу от "Слуги народа" Александру Санченко.

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Состояние жены Корниенко

В декларации указано, что жена нардепа Ольга Корниенко имеет 20 тысяч долларов наличных и еще 654 465 гривен на банковских счетах.

В течение 2020 года она заработала 21 153 гривны в "Университете экономики и права "КРОК" и 706 060 гривен благодаря предпринимательской деятельности.

Также жена политика получала государственные и социальные материальные пособия и соцвыплаты. Их сумма составляет 33 470 гривен.

Имеет ли жена недвижимость

Ольга Корниенко владеет 2 квартирами. В частности, одна из них расположена в Киеве и имеет площадь 112,6 квадратных метра. Вторая – в Черкассах. Ее площадь составляет 84,5 квадратных метра.

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Что известно об Александре Корниенко