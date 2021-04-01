Депутат от "Голоса" Александра Устинова подала декларацию за 2020 год. Среди указанного ней ценного движимого имущества есть "котик-муркотик" Жорик и "собака-тапки-погрызяка" Коди.

Согласно декларации, оба домашних любимца "достались в наследство от семьи с Луганщины, которая убегала от необъявленной войны за границу и искала для своих любимцев новую семью".

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Кот Жорик . В графе для описи имущества указано: "Маленький, волосатый, хрупкий. Мурлычет колыбельные по вечерам, утром поднимает лучше будильник, царапает коробки".

. В графе для описи имущества указано: "Маленький, волосатый, хрупкий. Мурлычет колыбельные по вечерам, утром поднимает лучше будильник, царапает коробки". Лабрадор Коди. Описание: "Друг семьи. Шалит, грызет обувь, выгуливает по вечерам, приносит радость и счастье".

Заметим, что как ценное движимое имущество Устинова также задекларировала одежду, а именно – первую в Украине футболку Ukraine Fuck Corruption.

Справка. В 2014 году Устинова стала независимым экспертом и членом правления ОО "Центр противодействия коррупции". Была одним из инициаторов создания НАБУ и Антикоррупционного суда.

Что Устинова говорит о своей декларации

В своем фейсбуке депутат написала, что удивлена ​​тем, насколько новость о задекларированных ней еще с 2018 года питомцах привлекла внимание СМИ.

Она обяснила, что впервые указала их, когда депутаты XIII созыва, в отместку за введение декларирования, заставили общественных активистов также информировать о своих доходах.

Дорогих часов, шуб и другого хлама не имею, поэтому задекларировала самых дорогих – моих хвостиков. Это был красивый протест против абсурдного решения,

– объяснила она.

И добавила, что в 2020 году, когда подавала декларацию уже как депутат, колебалась, вписывать "пушистиков" или нет. Но так как они никуда не делись и оставались самыми дорогими, решила указать.

"В следующем году Жорика в декларации уже не будет, он побежал на радугу в феврале. А Кодяшка остается – дорогой и задекларированной. Мои ценности неизменны", – отметила Устинова.

Что еще задекларировала Устинова:

жилой дом в 74,8 квадратных метров в Виннице (50% собственности);

земельный участок на 468 квадратов в Виннице (50% собственности);

квартиру, площадью 141,2 квадрата в Киеве (50% собственности);

квартиру, площадью 64,45 квадрата в Киеве (25% собственности);

квартиру в 73 квадратов в США, которую арендует ее муж Алексей Яцюк;

домовладение в городе Гайворон (25% собственности – у ее мужа).

автомобиль Mazda 3 2014 выпуска;

автомобиль Chevrolet Модель 2014 выпуска, зарегистрирован на мужа.

Справка. За 2020 год Устинова получила 471 500 гривен зарплаты в Верховной Раде. На банковских счетах она хранит 219 087 гривен, 54 364 долларов и 1551 евро.