Депутатка від "Голосу" Олександра Устінова подала декларацію за 2020 рік. Серед вказаного нею цінного рухомого майна є "котик-муркотик" Жорік та "собака-тапки-погризяка" Коді.

Згідно з декларацією, обоє домашніх улюбленців "дісталися у спадок від родини з Луганщини, яка втікала від неоголошеної війни за кордон і шукала для своїх улюбленців нову родину".

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Лабрадор Коді. У графі для опису майна вказано: "Друг сім'ї. шКоднічає, гризе взуття, вигулює вечорами, приносить радість та щастя".

У графі для опису майна вказано: "Друг сім'ї. шКоднічає, гризе взуття, вигулює вечорами, приносить радість та щастя". Кіт Жорік. Опис: "Маленький, волохатий, тендітний. Муркотить колискові вечорами, вранці піднімає краще за будильник, дере коробки".

Зауважимо, що як цінне рухоме майно Устінова також задекларувала одяг, а саме – першу в Україні футболку Ukraine Fuck Corruption. Довідка. У 2014 році Устінова стала незалежним експертом та членом правління ГО "Центр протидії корупції". Була однією з ініціаторів створення НАБУ та Антикорупційного суду.

Що Устінова каже про свою декларацію

У своєму фейсбуці депутатка написала, що здивована тим, наскільки новина про задекларованих нею ще з 2018 року домашніх улюбленців привернула увагу ЗМІ.

Вона пояснила, що вперше вказала їх, коли депутати XIII скликання як помсту за запровадження декларування змусили громадських активістів також інформувати про свої статки.

Дорогих годинників, шуб та іншого хламу не маю, тому задекларувала найдорожчих – моїх хвостиків. Це був красивий протест проти абсурдного рішення,

– пояснила вона.

Й додала, що у 2020 році, коли подавала декларацію вже як депутатка, вагалася, вписувати "пухнастиків" чи ні. Та оскільки вони нікуди не поділися та залишалися найдорожчими, вирішила вказати.

"Наступного року Жоріка в декларації вже не буде, він побіг на райдугу у лютому. А Кодяшка залишається – найдорожчою і задекларованою. Мої цінності незмінні", – зазначила Устінова.

Що ще задекларувала Устінова:

житловий будинок на 74,8 квадратних метрів у Вінниці (50% власності);

земельну ділянку на 468 квадратів у Вінниці (50% власності);

квартиру, площею 141,2 квадрата у Києві (50% власності);

квартиру, площею 64,45 квадрата у Києві (25% власності);

квартиру на 73 квадратів у США, яку орендує її чоловік Олексій Яцюк;

домоволодіння у місті Гайворон (25% власності – у її чоловіка).

автомобіль Mazda 3 2014 року випуску;

авто Chevrolet Модель 2014 року випуску, зареєстроване на чоловіка.