Иван Баканов в своей декларации указал, что владеет тремя земельными участками и домом на 345,6 метра квадратных. Интересно то, что у главы СБУ нет собственного автомобиля.

В то же время он задекларировал 1 417 854 гривны, которые заработал на должности руководителя Службы безопасности Украины в 2020 году.

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Согласно данным декларации, Иван Баканов хранит наличными 170 тысяч долларов и 800 тысяч гривен. Среди банковских вложений – 10 долларов и 233 евро.

Недвижимость Баканова

Глава СБУ задекларировал, что в селе Ходосовка Киевской области владеет тремя земельными участками и домом площадью 345,6 метра квадратных.

Кроме этого, в его собственности есть квартира в Киеве, ее площадь 56 квадратных метров. Также он имеет долю в квартире в Кривом Роге – 33%.

У Баканова нет машины

В декларации Ивана Баканова не указано ни одного автомобиля. В то же время у жены главы СБУ их аж два – Volkswagen Touareg 2012 и Volkswagen Passat 2010.

Обратите внимание! В Украине 31 марта завершился срок подачи антикоррупционной декларации за 2020 год.

Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал свои доходы в более чем 22,7 миллиона гривен за 2020 год и долг.

Он также отметил, что владеет недвижимостью в Украине, за рубежом и на аннексированной территории.

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