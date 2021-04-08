После трехнедельного карантина Верховная Рада возобновит заседание
Верховная Рада из-за локдауна в Киеве на 3 недели отменила все заседания. По словам Давида Арахамии, парламентарии возобновят работу уже с 12 апреля.
Источник:Интерфакс-Украина
Рада на следующей неделе возобновит пленарные заседания и проведет внеочередные. Об этом заявил лидер фракции "Слуга народа".
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Мы все хорошо понимаем, что в такое трудное для страны время парламент должен работать вдвое мощнее и принять все необходимые сегодня законопроекты,
– заявил Арахамия.
Какие законопроекты рассмотрят
По словам нардепа, "штатного режима" парламента не хватит, поскольку Рада продолжит рассматривать многочисленные поправки к земельному законопроекту № 2194.
Лидер фракции подчеркнул, что быстрого рассмотрения требуют и "другие актуальные для страны вопросы". В частности законопроект № 4475, который позволит защитить украинцев, у которых есть долги по кредитам в иностранной валюте.
Арахамия отметил, что необходимо также рассмотреть президентский законопроект № 4651 об усилении ответственности за недостоверное декларирование. Речь о лишении свободы за такое нарушение.
"Мы не можем себе позволить отдыхать в такие тяжелые времена. Поэтому будем работать", – подчеркнул политик.
По словам нардепа от "Слуги народа" Юлии Гришиной, Рада также рассмотрит законопроекты об отмене государственной итоговой аттестации в форме ВНО для учеников 11 классов, перенос трансформации санаторных школ к 2022 году, реформу институт старост, а также штрафы для нарушителей самоизоляции.
Почему Рада приостановила заседания
- Соответствующее решение 19 марта приняли 298 нардепов. Оно связано с тем, что в Киеве ввели локдаун из-за стремительного увеличения больных коронавирусом.
- Однако парламент не полностью ушел на каникулы. С 29 марта по 2 апреля чиновники работали в комитетах, комиссиях и депутатских фракциях.
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