Верховна Рада через локдаун у Києві на 3 тижні скасувала усі засідання. За словами Давида Арахамії, парламентарі відновлять роботу вже з 12 квітня.

Рада на наступному тижні відновить пленарні засідання і проведе позачергові. Про це заявив лідер фракції "Слуга народу".

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Ми всі добре розуміємо, що в такий скрутний для країни час парламент повинен працювати вдвічі потужніше і вжити всіх необхідні сьогодні законопроєкти,

– заявив Арахамія.

Які законопроєкти розглянуть

За словами нардепа, "штатного режиму" парламенту не вистачить, оскільки Рада продовжить розглядати численні поправки до земельного законопроєкту № 2194.

Лідер фракції підкреслив, що швидкого розгляду вимагають і "інші актуальні для країни питання". Зокрема законопроєкт № 4475, який дозволить захистити українців, які мають борги по кредитах в іноземній валюті.

Арахамія зазначив, що необхідно також розглянути президентський законопроєкт № 4651 про посилення відповідальності за недостовірне декларування. Мовиться про позбавлення волі за таке порушення.

"Ми не можемо собі дозволити відпочивати в такі важкі часи. Тому будемо працювати", – наголосив політик.

Зверніть увагу! Згідно з календарним планом, народні депутати 13 – 16 квітня працюють в режимі пленарних засідань, а 12 квітня відбудеться погоджувальна рада керівників фракцій і груп парламенту.

За словами нардепки від "Слуги народу" Юлії Гришиної, Рада також розгляне законопроєкти про скасування державної підсумкової атестації у формі ЗНО для учнів 11 класів, перенесення трансформації санаторних шкіл до 2022 року, реформу інститут старост, а також штрафи для порушників самоізоляції.

Чому Рада призупинила засідання