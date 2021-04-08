Після тритижневого карантину Верховна Рада відновить засідання
Верховна Рада через локдаун у Києві на 3 тижні скасувала усі засідання. За словами Давида Арахамії, парламентарі відновлять роботу вже з 12 квітня.
Джерело:Інтерфакс-Україна
Рада на наступному тижні відновить пленарні засідання і проведе позачергові. Про це заявив лідер фракції "Слуга народу".
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Ми всі добре розуміємо, що в такий скрутний для країни час парламент повинен працювати вдвічі потужніше і вжити всіх необхідні сьогодні законопроєкти,
– заявив Арахамія.
Які законопроєкти розглянуть
За словами нардепа, "штатного режиму" парламенту не вистачить, оскільки Рада продовжить розглядати численні поправки до земельного законопроєкту № 2194.
Лідер фракції підкреслив, що швидкого розгляду вимагають і "інші актуальні для країни питання". Зокрема законопроєкт № 4475, який дозволить захистити українців, які мають борги по кредитах в іноземній валюті.
Арахамія зазначив, що необхідно також розглянути президентський законопроєкт № 4651 про посилення відповідальності за недостовірне декларування. Мовиться про позбавлення волі за таке порушення.
"Ми не можемо собі дозволити відпочивати в такі важкі часи. Тому будемо працювати", – наголосив політик.
За словами нардепки від "Слуги народу" Юлії Гришиної, Рада також розгляне законопроєкти про скасування державної підсумкової атестації у формі ЗНО для учнів 11 класів, перенесення трансформації санаторних шкіл до 2022 року, реформу інститут старост, а також штрафи для порушників самоізоляції.
Чому Рада призупинила засідання
- Відповідне рішення 19 березня схвалили 298 нардепів. Воно пов'язане з тим, що в Києві ввели локдаун через стрімке збільшення хворих на коронавірус.
- Однак парламент не повністю пішов на канікули. З 29 березня до 2 квітня чиновники працювали у комітетах, комісіях та депутатських фракціях.
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