Спикер Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве двух внеочередных заседаний Верховной Рады 29 апреля. На первом будут рассматривать один вопрос, а на втором – 19.

Сначала народные депутаты рассмотрят постановление № 5382 об обращении к правительству по принятию неотложных мер с целью снижения цены электроэнергии для бытовых потребителей, постоянно проживающих в 30-километровой зоне атомных электростанций.

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На втором заседании рассмотрят 19 вопросов

Второе внеочередное заседание созывается на 16:15, на нем рассмотрят назначение Германа Галущенко на должность министра энергетики Украины.

Кроме этого, нардепы рассмотрят еще 18 вопросов:

проект Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" относительно внедрения финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем (№ 5308);

проект Закона Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения права граждан на доступ к государственной регистрации актов гражданского состояния в связи с укрупнением территориальных общин (№4382);

проект постановления Верховной Рады Украины о внесении изменения в календарный план проведения пятой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва (№5426);

проект постановления Верховной Рады Украины о внесении изменений в постановление Верховной Рады Украины "Об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов Верховной Рады Украины девятого созыва" (№5377);

проект Закона Украины о внесении изменений в раздел II "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры" относительно отдельных аспектов действия переходных положений (№ 5157);

проект Закона Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования отбора и подготовки прокуроров (№5158);

проект Закона Украины о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно выполненных постановлений (№ 5058);

проект Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины "О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы" относительно повышения уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц (№ 4555);

проект Закона Украины об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении (№2683);

проект Закона Украины о государственной регистрации геномной информации человека (№ 4265);

проект Закона Украины о внесении изменений в статью 45 Закона Украины "О Национальной полиции" (№4375);

проект Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" и другие законы относительно совершенствования системы обжалования публичных закупок (№ 5309);

проект Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины "О культуре" относительно общих принципов предоставления населению культурных услуг (№4318);

проект Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины "О туризме" и некоторые другие законодательные акты относительно основных принципов развития туризма (№4162);

проект Закона Украины о внесении изменений в раздел X "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О публичных закупках" (об исключении возможности осуществления закупок без использования электронной системы закупок) № 3715);

проект Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины "О туризме" относительно расширения круга субъектов оказания гостиничных услуг (№ 2673);

проект Закона Украины о внесении изменений в раздел II "Заключительные положения" Закона Украины "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и Закон Украины "О развитии самолетостроительной промышленности" относительно поддержки самолетостроительной отрасли" по продолжению предоставления украинским авиакомпаниям переходного периода для перехода на использование самолетов отечественного производства (№ 5301);

проект Закона Украины о внесении дополнений в Закон Украины "О предотвращении коррупции" (относительно усовершенствования отдельных аспектов декларирования) (№ 5173).

Обратите внимание! Глава фракции "Голос" Ярослав Железняк отметил, что стоит готовиться еще к одному внеочередному заседанию. По его словам, тоже по кадровому вопросу.