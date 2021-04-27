Премьер-министр Денис Шмыгаль направил в парламент представление о назначении министром энергетики Германа Галущенко. Профильный комитет рассмотрит этот вопрос уже 28 апреля.

Об этом сообщила пресс-секретарь главы правительства Ольга Куришко. Информацию подтвердил и нардеп от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко.

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Комитет рассмотрит представление премьера 28 апреля

Парламентарий опубликовал в телеграме документ. Согласно ему, профильный комитет будет рассматривать кандидатуру Галущенко в 14:30 28 апреля.

Лишь после того, как кандидата одобрит комитет, вопрос могут вынести на рассмотрение в сессионный зал.



Повестка дня профильного комитета / Фото из телеграма Алексея Гончаренко

Кандидатуру Галущенко обсудили на заседании фракции "Слуга народа"

Отметим, что еще 22 апреля на заседании фракции "Слуга народа" нардепы заслушали главу правительства относительно кандидатуры Галущенко. Пообщавшись с самим претендентом на кресло министра, парламентарии начали собирать подписи за проведение внеочередного заседания.

Обратите внимание! До этого времени исполняющим обязанности министра энергетики был Юрий Витренко. Голосование за его назначение на должность министра Верховная Рада провалила дважды.