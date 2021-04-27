Шмыгаль внес в Раду представление на назначение министра энергетики
Премьер-министр Денис Шмыгаль направил в парламент представление о назначении министром энергетики Германа Галущенко. Профильный комитет рассмотрит этот вопрос уже 28 апреля.
Источник:"РБК-Украина"
Об этом сообщила пресс-секретарь главы правительства Ольга Куришко. Информацию подтвердил и нардеп от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко.
К теме Герман Галущенко может заменить Витренко на посту министра энергетики
Комитет рассмотрит представление премьера 28 апреля
Парламентарий опубликовал в телеграме документ. Согласно ему, профильный комитет будет рассматривать кандидатуру Галущенко в 14:30 28 апреля.
Лишь после того, как кандидата одобрит комитет, вопрос могут вынести на рассмотрение в сессионный зал.
Повестка дня профильного комитета / Фото из телеграма Алексея Гончаренко
Кандидатуру Галущенко обсудили на заседании фракции "Слуга народа"
Отметим, что еще 22 апреля на заседании фракции "Слуга народа" нардепы заслушали главу правительства относительно кандидатуры Галущенко. Пообщавшись с самим претендентом на кресло министра, парламентарии начали собирать подписи за проведение внеочередного заседания.
Что известно о Германе Галущенко?
Кабмин 6 мая назначил Галущенко вице-президентом "Энергоатома". Направление его работы – вопросы перспективного развития предприятия. У кандидата в министры – большой стаж юридической работы. Он работал в прокуратуре, Министерстве иностранных дел Украины.
Источник: "Энергоатом".
Поделиться новостью