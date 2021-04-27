Шмигаль вніс у Раду подання на призначення міністра енергетики
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль направив у парламент подання щодо призначення міністром енергетики Германа Галущенка. Профільний комітет розгляне це питання вже 28 квітня.
Джерело:"РБК-Україна"
Про це повідомила прессекретарка глави уряду Ольга Куришко. Інформацію підтвердив і нардеп від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко.
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Комітет розгляне подання прем'єра 28 квітня
Парламентар опублікував у телеграмі документ. Згідно з ним, профільний комітет розглядатиме кандидатуру Галущенка о 14:30 28 квітня.
Лише після того, як кандидата схвалить комітет, питання можуть винести на розгляд у сесійну залу.
Порядок денний профільного комітету / Фото з телеграму Олексія Гончаренка
Кандидатуру Галущенка обговорили на засіданні фракції "Слуга народу"
Зазначимо, що ще 22 квітня на засіданні фракції "Слуга народу" нардепи заслухали главу уряду щодо кандидатури Галущенка. Поспілкувавшись з самим претендентом на крісло міністра, парламентарі почали збирати підписи за проведення позачергового засідання.
Що відомо про Германа Галущенка?
Кабмін 6 травня призначив Галущенка віцепрезидентом "Енергоатому". Напрям його роботи – питання перспективного розвитку підприємства. У кандидата у міністри – великий стаж юридичної роботи. Він працював у прокуратурі, Міністерстві закордонних справ України.
Джерело: "Енергоатом".
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