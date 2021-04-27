Прем'єр-міністр Денис Шмигаль направив у парламент подання щодо призначення міністром енергетики Германа Галущенка. Профільний комітет розгляне це питання вже 28 квітня.

Про це повідомила прессекретарка глави уряду Ольга Куришко. Інформацію підтвердив і нардеп від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко.

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Комітет розгляне подання прем'єра 28 квітня

Парламентар опублікував у телеграмі документ. Згідно з ним, профільний комітет розглядатиме кандидатуру Галущенка о 14:30 28 квітня.

Лише після того, як кандидата схвалить комітет, питання можуть винести на розгляд у сесійну залу.

Порядок денний профільного комітету / Фото з телеграму Олексія Гончаренка

Кандидатуру Галущенка обговорили на засіданні фракції "Слуга народу"

Зазначимо, що ще 22 квітня на засіданні фракції "Слуга народу" нардепи заслухали главу уряду щодо кандидатури Галущенка. Поспілкувавшись з самим претендентом на крісло міністра, парламентарі почали збирати підписи за проведення позачергового засідання.

Зверніть увагу! До цього часу виконувачем обов'язків міністра енергетики був Юрій Вітренко. Голосування за його призначення на посаду міністра Верховна Рада провалила двічі.