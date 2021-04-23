Нардепи від "Слуги народу" збираються незабаром проводити позачергове засідання Ради. Питання, яке вони хочуть розглянути – призначення Германа Галущенка міністром енергетики.

22 квітня народні депутати "Слуги народу" провели засідання фракції. На ньому заслухали пропозицію прем'єра Дениса Шмигаля призначити Германа Галущенка новим міністром енергетики.

Нагадаємо Герман Галущенко може замінити Вітренка на посаді міністра енергетики

Рада збереться позачергово

Прослухавши виступ самого Германа Галущенка, "Слуги народу" задали йому свої запитання. Відтак вирішили почати збір підписів для проведення позачергового засідання Верховної Ради

Тоді у сесійній залі Галущенко має виступити. Після цього питання про його призначення винесуть на голосування.

Чи є голоси за Галущенка

Народний депутат від "Слуги народу" Ростислав Тістик у коментарі "РБК-Україна" розповів, що наразі складно говорити про те, чи буде у Галущенка повна підтримка фракції.

Ми розуміємо, що у нього є досвід. Але сказати, чи є у нього одноголосна підтримка – не можу. Деякі депутати не були задоволені. Більше – були задоволені,

– розповів Тістик.

23 квітня нардепам мають роздати підписні листи, де вони мають вказати, чи готові голосувати "за", "проти", чи будуть утримуватися.

Що відомо про Германа Галущенка

Дані з сайту "Енергоатома"