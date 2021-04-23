Слуги готовятся к Раде: будут голосовать за нового главу Минэнерго Галущенко
Нардепы от "Слуги народа" собираются вскоре проводить внеочередное заседание Рады. Вопрос, который они хотят рассмотреть – назначение Германа Галущенко министром энергетики.
Источник:"Слуга народу"
22 апреля народные депутаты "Слуги народа" провели заседание фракции. На нем заслушали предложение премьера Дениса Шмыгаля назначить Германа Галущенко новым министром энергетики.
Напомним Герман Галущенко может заменить Витренко в должности министра энергетики
Рада соберется вне очереди
Прослушав выступление самого Германа Галущенко, "Слуги народа" задали ему свои вопросы. Поэтому решили начать сбор подписей для проведения внеочередного заседания Верховной Рады.
Тогда в сессионном зале Галущенко должен выступить. После этого вопрос о его назначении вынесут на голосование.
Есть ли голоса за Галущенко
Народный депутат от "Слуги народа" Ростислав Тистык в комментарии "РБК-Украина" рассказал, что сейчас сложно говорить о том, будет ли в Галущенко полная поддержка фракции.
Мы понимаем, что у него есть опыт. Но сказать, есть ли у него единогласная поддержка – не могу. Некоторые депутаты не были удовлетворены. Больше – были довольны,
– рассказал Тистык.
23 апреля нардепам должны раздать подписные листы, где они должны указать, готовы ли голосовать "за", "против", будут воздерживаться.
Что известно о Германе Галущенко
Данные с сайта "Энергоатома"
- Кабмин 6 мая назначил Галущенко вице-президентом "Энергоатома".
- Сейчас он отвечает за вопросы перспективного развития предприятия.
- Герман Галущенко – юрист со стажем работы в государственном и частном секторе.
- Работал в прокуратуре, Министерстве иностранных дел Украины.
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