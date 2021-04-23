Нардепы от "Слуги народа" собираются вскоре проводить внеочередное заседание Рады. Вопрос, который они хотят рассмотреть – назначение Германа Галущенко министром энергетики.

22 апреля народные депутаты "Слуги народа" провели заседание фракции. На нем заслушали предложение премьера Дениса Шмыгаля назначить Германа Галущенко новым министром энергетики.

Напомним Герман Галущенко может заменить Витренко в должности министра энергетики

Рада соберется вне очереди

Прослушав выступление самого Германа Галущенко, "Слуги народа" задали ему свои вопросы. Поэтому решили начать сбор подписей для проведения внеочередного заседания Верховной Рады.

Тогда в сессионном зале Галущенко должен выступить. После этого вопрос о его назначении вынесут на голосование.

Есть ли голоса за Галущенко

Народный депутат от "Слуги народа" Ростислав Тистык в комментарии "РБК-Украина" рассказал, что сейчас сложно говорить о том, будет ли в Галущенко полная поддержка фракции.

Мы понимаем, что у него есть опыт. Но сказать, есть ли у него единогласная поддержка – не могу. Некоторые депутаты не были удовлетворены. Больше – были довольны,

– рассказал Тистык.

23 апреля нардепам должны раздать подписные листы, где они должны указать, готовы ли голосовать "за", "против", будут воздерживаться.

Что известно о Германе Галущенко

Данные с сайта "Энергоатома"