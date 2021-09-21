Спикер Рады Дмитрий Разумков направил письмо о внеочередном заседании. Об этом рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Кстати "Слуги народа" рассматривают три кандидатуры на главу аппарата Рады: известны фамилии

Касается отмены РРО

Арахамия рассказал, что Дубинский 3 – 4 месяца назад собирал подписи для заседания по законопроекту о ФЛП. Политик рассказал, что инициатива касается отмены РРО для ФЛП.

Ну мы этого делать не будем. Я вам это уже могу заявить. Мы его принимали с такими боями, чтобы потом отменить? Я не понимаю,
– подчеркнул Арахамия.

РРО для ФЛП: что известно

  • В сентябре 2019 года Верховная Рада приняла закон о применении кассовых аппаратов.
  • Поэтому все предприятия, связанные с торговлей, общественным питанием или предоставлением услуг, должны иметь физический или электронный кассовый аппарат.
  • Однако 1 декабря 2020 года парламент проголосовал за отсрочку до 1 января 2022 года применения обязательных кассовых аппаратов для предпринимателей.
  • Ранее предприниматели протестовали под Верховной Радой. Они отправлялись даже к Офису Президента с требованием, в частности, отменить обязательное введение РРО.