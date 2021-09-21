Спікер Ради Дмитро Разумков надіслав листа про позачергове засідання. Про це розповів глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

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Арахамія розповів, що Дубінський 3 – 4 місяці тому збирав підписи для засідання щодо законопроєкту про ФОПи. Політик розповів, що ініціатива стосується скасування РРО для ФОПів.

Ну ми цього робити не будемо. Я вам це уже можу заявити. Ми його приймали з такими боями, щоб потім відмінити? Я не розумію,

– наголосив Арахамія.

РРО для ФОПів: що відомо