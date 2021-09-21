Спікер Ради Дмитро Разумков надіслав листа про позачергове засідання. Про це розповів глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
До речі "Слуги народу" розглядають три кандидатури на голову апарату Ради: відомі прізвища
Стосується скасування РРО
Арахамія розповів, що Дубінський 3 – 4 місяці тому збирав підписи для засідання щодо законопроєкту про ФОПи. Політик розповів, що ініціатива стосується скасування РРО для ФОПів.
Ну ми цього робити не будемо. Я вам це уже можу заявити. Ми його приймали з такими боями, щоб потім відмінити? Я не розумію,
– наголосив Арахамія.
РРО для ФОПів: що відомо
- У вересні 2019 року Верховна Рада прийняла закон про застосування касових апаратів.
- Відтак всі підприємства, що пов'язані з торгівлею, громадським харчуванням або наданням послуг повинні мати фізичний або електронний касовий апарат.
- Однак 1 грудня 2020 року парламент проголосував за відтермінування до 1 січня 2022 року застосування обов'язкових касових апаратів для підприємців.
- Раніше підприємці протестували під Верховною Радою. Вони вирушали навіть до Офісу Президента з вимогою, зокрема, скасувати обов'язкове запровадження РРО.