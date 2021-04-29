Рада лишь частично поддержала реформу прокуратуры
Верховная Рада 29 апреля приняла за основу законопроект для внесения изменений в реформу прокуратуры. Однако инициативу по совершенствованию отбора и подготовки прокуроров отправили на доработку.
Источник:24 канал
Так, законопроект №5157 поддержали 253 нардепа. Зато №5158 – только 200.
Читайте также Рада отклонила законопроект об использовании полицейскими шокеров
Что предусматривает законопроект №5157
- Вводит обязательное прохождение аттестации для занятия должности прокурора в Офисе генпрокурора, областной или окружной прокуратуре, а также – в случае восстановления на должностях по решениям судов.
- Возможность завершения начатых до 1 сентября 2021 года процедур отбора и дисциплинарного производства.
- Постоянство действия кадровых комиссий прокуратур, которые обеспечивают аттестацию сотрудников. Создавать и определять состав, период, порядок работы комиссий будет генпрокурор.
- Также генпрокурор получит право принимать решение о созыве всеукраинской конференции прокуроров.
Что предусматривает законопроект №5158
- Законопроект исключает требования к кандидатам на должность прокурора относительно двухлетнего стажа работы в области права. То есть инициатива дает возможность выпускникам вузов получить в прокуратуре стаж работы как условия для назначения на должность прокурора окружной прокуратуры.
- Проект вводит так называемый институт стажировки для получения опыта работы в области права. Часть полномочий должны были делегировать от прокурора стажерам, их труд оплачивается.
- Законопроект вводит 2 стадии спецподготовки прокуроров: первичной, которую проводят в Тренинговом центре прокуроров Украины и стажировки. На последнее кандидата назначают по результатам конкурса, учитывая его рейтинг по результатам квалификационного экзамена.
Поделиться новостью