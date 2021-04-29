Верховная Рада 29 апреля приняла за основу законопроект для внесения изменений в реформу прокуратуры. Однако инициативу по совершенствованию отбора и подготовки прокуроров отправили на доработку.

Так, законопроект №5157 поддержали 253 нардепа. Зато №5158 – только 200. Читайте также Рада отклонила законопроект об использовании полицейскими шокеров Что предусматривает законопроект №5157 Вводит обязательное прохождение аттестации для занятия должности прокурора в Офисе генпрокурора, областной или окружной прокуратуре, а также – в случае восстановления на должностях по решениям судов.

в Офисе генпрокурора, областной или окружной прокуратуре, а также – в случае восстановления на должностях по решениям судов. Возможность завершения начатых до 1 сентября 2021 года процедур отбора и дисциплинарного производства.

Постоянство действия кадровых комиссий прокуратур, которые обеспечивают аттестацию сотрудников. Создавать и определять состав, период, порядок работы комиссий будет генпрокурор.

Также генпрокурор получит право принимать решение о созыве всеукраинской конференции прокуроров. Что предусматривает законопроект №5158 Законопроект исключает требования к кандидатам на должность прокурора относительно двухлетнего стажа работы в области права. То есть инициатива дает возможность выпускникам вузов получить в прокуратуре стаж работы как условия для назначения на должность прокурора окружной прокуратуры.

как условия для назначения на должность прокурора окружной прокуратуры. Проект вводит так называемый институт стажировки для получения опыта работы в области права. Часть полномочий должны были делегировать от прокурора стажерам, их труд оплачивается.

для получения опыта работы в области права. Часть полномочий должны были делегировать от прокурора стажерам, их труд оплачивается. Законопроект вводит 2 стадии спецподготовки прокуроров: первичной, которую проводят в Тренинговом центре прокуроров Украины и стажировки. На последнее кандидата назначают по результатам конкурса, учитывая его рейтинг по результатам квалификационного экзамена. Обратите внимание! Реформирование прокуратуры начали в 2019 году. В декабре 2020 года президент Владимир Зеленский заявил, что реформу вскоре успешно завершат. Предполагают, что это произойдет до конца 2021 года.