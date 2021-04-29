Рада лише частково підтримала реформу прокуратури
Верховна Рада 29 квітня схвалила за основу законопроект для внесення змін до реформи прокуратури. Однак ініціативу щодо удосконалення добору та підготовки прокурорів відправили на доопрацювання.
Джерело:24 канал
Так, законопроєкт №5157 підтримали 253 нардепи. Натомість №5158 – лише 200.
Читайте також Рада відхилила законопроєкт про використання поліцейськими шокерів
Що передбачає законопроєкт №5157
- Запроваджує обов'язкове проходження атестації для обіймання посади прокурора в Офісі генпрокурора, обласній чи окружній прокуратурі, а також – у разі поновлення на посадах за рішеннями судів.
- Можливість завершення розпочатих до 1 вересня 2021 року процедур добору та дисциплінарного провадження.
- Постійність дії кадрових комісій прокуратур, які забезпечують атестацію співробітників. Створювати та визначати склад, період, порядок роботи комісій буде генпрокурор.
- Також генпрокурор отримає право приймати рішення про скликання всеукраїнської конференції прокурорів.
Що передбачає законопроєкт №5158
- Законопроєкт виключає вимоги до кандидатів на посаду прокурора стосовно дворічного стажу роботи в галузі права. Тобто ініціатива дає можливість випускникам вишів отримати у прокуратурі стаж роботи як умови для призначення на посаду прокурора окружної прокуратури.
- Проєкт запроваджує так званий інститут стажування для отримання досвіду роботи у галузі права. Частину повноважень мали делегувати від прокурора стажистам, їх праця оплачується.
- Законопроєкт вводить 2 стадії спецпідготовки прокурорів: первинної, яку проводять в Тренінговому центрі прокурорів України, та стажування. На останнє кандидата призначають за результатами конкурсу, зважаючи на його рейтинг щодо результатів кваліфікаційного іспиту.
Поділитися новиною