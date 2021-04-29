Верховна Рада 29 квітня схвалила за основу законопроект для внесення змін до реформи прокуратури. Однак ініціативу щодо удосконалення добору та підготовки прокурорів відправили на доопрацювання.

Так, законопроєкт №5157 підтримали 253 нардепи. Натомість №5158 – лише 200. Читайте також Рада відхилила законопроєкт про використання поліцейськими шокерів Що передбачає законопроєкт №5157 Запроваджує обов'язкове проходження атестації для обіймання посади прокурора в Офісі генпрокурора, обласній чи окружній прокуратурі, а також – у разі поновлення на посадах за рішеннями судів.

в Офісі генпрокурора, обласній чи окружній прокуратурі, а також – у разі поновлення на посадах за рішеннями судів. Можливість завершення розпочатих до 1 вересня 2021 року процедур добору та дисциплінарного провадження.

Постійність дії кадрових комісій прокуратур, які забезпечують атестацію співробітників. Створювати та визначати склад, період, порядок роботи комісій буде генпрокурор.

Також генпрокурор отримає право приймати рішення про скликання всеукраїнської конференції прокурорів. Що передбачає законопроєкт №5158 Законопроєкт виключає вимоги до кандидатів на посаду прокурора стосовно дворічного стажу роботи в галузі права. Тобто ініціатива дає можливість випускникам вишів отримати у прокуратурі стаж роботи як умови для призначення на посаду прокурора окружної прокуратури.

як умови для призначення на посаду прокурора окружної прокуратури. Проєкт запроваджує так званий інститут стажування для отримання досвіду роботи у галузі права. Частину повноважень мали делегувати від прокурора стажистам, їх праця оплачується.

для отримання досвіду роботи у галузі права. Частину повноважень мали делегувати від прокурора стажистам, їх праця оплачується. Законопроєкт вводить 2 стадії спецпідготовки прокурорів: первинної, яку проводять в Тренінговому центрі прокурорів України, та стажування. На останнє кандидата призначають за результатами конкурсу, зважаючи на його рейтинг щодо результатів кваліфікаційного іспиту. Зверніть увагу! Реформування прокуратури розпочали у 2019 році. У грудні 2020 року президент Володимир Зеленський заявив, що реформу незабаром успішно завершать. Припускають, що це станеться до кінця 2021 року.