Постановление по отчету комиссии поддержали 319 народных депутатов. Расследование касалось причин лесных пожаров, действий и бездействия управления ГСЧС в Луганской области и руководства региона.

Кстати Сотрудников ГСЧС будут судить за фальсификацию во время масштабных пожаров на Луганщине

Гайдая хотят уволить

В постановлении есть предложение президенту и правительству инициировать увольнение председателя Луганской ОГА Сергея Гайдая.

Кроме того, предлагают уволить руководителя военно-гражданской администрации Северодонецка Александра Стрюка.

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