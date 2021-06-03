Постанову щодо звіту комісії підтримали 319 народних депутатів. Розслідування стосувалось причин лісових пожеж, дій та бездіяльності управління ДСНС у Луганській області та керівництва регіону.
До речі Співробітників ДСНС судитимуть за фальсифікацію під час масштабних пожеж на Луганщині
Гайдая хочуть звільнити
У постанові є пропозиція президенту та уряду ініціювати звільнення голови Луганської ОДА Сергія Гайдая.
Крім того, пропонують звільнити керівника військово-цивільної адміністрації Сіверодонецька Олександра Стрюка.
Пожежі на Луганщині: що треба знати
- Масштабні лісові пожежі почались влітку 2020 року та тривали до осені. Вогонь забрав життя 11 людей, ще 19 осіб травмувались, серед них – 3 працівники ДСНС.
- Крім того, полум'я знищило кілька сотень будинків. Збитки від лісових пожеж на Луганщині сягають декількох мільярдів гривень.
- Для розслідування інциденту й була створена ТСК.
- До речі, у травні повідомили, що 6 співробітників ДСНС судитимуть за фальсифікацію службових актів щодо пожеж.