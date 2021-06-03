Постанову щодо звіту комісії підтримали 319 народних депутатів. Розслідування стосувалось причин лісових пожеж, дій та бездіяльності управління ДСНС у Луганській області та керівництва регіону.

До речі Співробітників ДСНС судитимуть за фальсифікацію під час масштабних пожеж на Луганщині

Гайдая хочуть звільнити

У постанові є пропозиція президенту та уряду ініціювати звільнення голови Луганської ОДА Сергія Гайдая.

Крім того, пропонують звільнити керівника військово-цивільної адміністрації Сіверодонецька Олександра Стрюка.

Пожежі на Луганщині: що треба знати