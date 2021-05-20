Что предусматривает законопроект

Парламент предусмотрел в Уголовном кодексе ответственность за самые тяжкие преступления – агрессию, геноцид, военные преступления и преступления против человечности. За документ проголосовали 248 народных депутатов.

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Этот законопроект позволит прокуратуре и следствию давать надлежащую уголовную правовую квалификацию преступлениям, совершенным на временно оккупированных территориях Украины и в условиях вооруженного конфликта.

Кстати, теперь могут изменить квалификацию преступлений, которые ранее расследовали по общеуголовным статьям. Они будут предусматривать более жесткие правовые последствия.

В Украине – вооруженный конфликт, а правоохранительные и судебные органы не могут в полной мере оценивать события в Крыму и на Донбассе. Например, незаконное и насильственное перемещение лиц, принуждение к службе в вооруженных силах страны-оккупанта, вероломные убийства, использование "живых щитов" и тому подобное,

– говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора отметили, что одобрение этого законопроекта – это возможность вести диалог с международным сообществом одним правовым языком. Кроме того, документ является важным шагом для изменения ситуации и проявления уважения к пострадавшим от жестоких действий России.

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Кстати, участие в разработке законопроекта принимали представители Офиса генпрокурора и неправительственных общественных организаций.

Обратите внимание! Сейчас ответственность за уголовные правонарушения, которые в соответствии с международным гуманитарным правом квалифицируются как военные преступления, регламентирует статья о нарушении законов и обычаев войны.