Соответствующий документ поддержал 301 нардеп. Против был лишь 1 чиновник, а 36 – воздержались.

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Почему увеличат финансирование судов

Законопроект "О государственном бюджете на 2021 год" по увеличению расходов на обеспечение осуществления правосудия местными, апелляционными судами одобрили, поскольку на 2021 год финансирование сосед перекрыло бы лишь 34% их потребностей.

В пояснительной записке отметили, что этих денег не хватает на:

минимальные зарплаты для служителей Фемиды,

почтовые отправления,

коммунальные платежи,

аренду и тому подобное.

Как политики голосовали за увеличение финансирования судов / Скриншот

Финансирование увеличат до 16 миллиардов 253 миллионов гривен.

Где возьмут деньги

Увеличение расходов произойдет путем уменьшения на такую же сумму объема финансирования Министерства молодежи и спорта Украины по бюджетной программе "Подготовка и участие национальных сборных команд в Паралимпийских и Дефлимпийских играх".

Обратите внимание! В первом чтении законопроект одобрили 27 апреля. Тогда за него проголосовал 271 парламентарий, а против был 1.