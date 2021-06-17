Відповідний документ підтримав 301 нардеп. Проти був лише 1 чиновник, а 36 – утрималися.

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Чому збільшать фінансування судів

Законопроєкт "Про державний бюджет на 2021 рік" щодо збільшення видатків на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами" схвалили, оскільки на 2021 рік фінансування сусід перекрило б лише 34% їх потреб.

У пояснювальній записці наголосили, що цих грошей не вистачає на:

мінімальні зарплати для служителів Феміди,

поштові відправлення,

комунальні платежі,

оренду тощо.



Як політики голосували за збільшення фінансування судів / Скриншот

Фінансування збільшать до 16 мільярдів 253 мільйонів гривень.

Де візьмуть гроші

Збільшення видатків відбудеться шляхом зменшення на таку ж суму обсягу фінансування Міністерства молоді та спорту України за бюджетною програмою "Підготовка і участь національних збірних команд в Паралімпійських і Дефлімпійських іграх".

Зверніть увагу! У першому читанні законопроєкт схвалили 27 квітня. Тоді за нього проголосував 271 парламентар, а проти був також 1.